Зобнин и Джикия вернулись в расположение "Спартака"

Игроки московского "Спартака" Роман Зобнин и Георгий Джикия вернулись из сборной России в расположение своего клуба.

Как информирует Чемпионат, сегодня футболисты, в отличие от остальных своих партнеров по команде, которые работали в обычном режиме, проходили восстановительные процедуры. Остальные "сборники" "красно-белых" вернутся в клуб уже в ближайшее время.

"Спартак" готовится к игре 11-го тура РФПЛ против тульского "Арсенала". Игра состоится в это воскресенье.

Напомним, Глушаков готов вернуться в основу "Спартака". | soccernews.ru