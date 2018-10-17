Зобнин и Джикия вернулись в расположение "Спартака"

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Зобнин и Джикия вернулись в расположение "Спартака"Игроки московского "Спартака" Роман Зобнин и Георгий Джикия вернулись из сборной России в расположение своего клуба.

Как информирует Чемпионат, сегодня футболисты, в отличие от остальных своих партнеров по команде, которые работали в обычном режиме, проходили восстановительные процедуры. Остальные "сборники" "красно-белых" вернутся в клуб уже в ближайшее время.

"Спартак" готовится к игре 11-го тура РФПЛ против тульского "Арсенала". Игра состоится в это воскресенье.

Напомним, Глушаков готов вернуться в основу "Спартака". | soccernews.ru

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