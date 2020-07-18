Зобнин и Понсе полетели на матч против "Зенита", несмотря на то, что не смогут сыграть
"Спартак" отправился в Санкт-Петербург на полуфинальную игру Кубка России против "Зенита".
Вместе с командой полетели полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекиэль Понсе. Однако оба футболиста пропустят матч из-за дисквалификации.
Летим в Питер на полуфинал Кубка России pic.twitter.com/XLbrMDOoFL— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
Поединок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 19 июля в 18:30 (мск).
Напомним, что "Зенит" ранее уже оформил чемпионство РПЛ. "Спартак" за тур до конца идет девятым.
Читайте также: "Спартак" показал, как готовится к матчу с "Зенитом" в Кубке России. | http://soccernews.ru
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