Зобнин и Понсе полетели на матч против "Зенита", несмотря на то, что не смогут сыграть

"Спартак" отправился в Санкт-Петербург на полуфинальную игру Кубка России против "Зенита".

Вместе с командой полетели полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекиэль Понсе. Однако оба футболиста пропустят матч из-за дисквалификации.

Летим в Питер на полуфинал Кубка России pic.twitter.com/XLbrMDOoFL — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020

Поединок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 19 июля в 18:30 (мск).

Напомним, что "Зенит" ранее уже оформил чемпионство РПЛ. "Спартак" за тур до конца идет девятым.

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