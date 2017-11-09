Зобнин: "Когда буду играть за "Барселону", Месси уже закончит с футболом"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о вероятности стать одноклубником с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Месси - гений. Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю - 30 лет, а мне - 23 года. К тому времени, когда я буду играть в "Барселоне", Месси уже закончит с футболом", - цитирует 23-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Дзагоев тоже не верит, что сыграет с Месси в одной команде. | soccernews.ru