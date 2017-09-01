Зобнин: "Колено не беспокоит, вернусь в общую группу через месяц-полтора"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о ходе своего восстановления после травмы.
"Колено, слава богу, мне не беспокоит. Занимаюсь процентов на восемьдесят от максимума. Пошла уже завершающая стадия моего восстановления, но все зависит от колена. Если при нагрузках оно будет опухать, и не будет давать максимально выкладываться на тренировках, то речи не идет о том, буду ли я играть или нет. Но сейчас колено не опухает. Каждый день контролирую этот момент. Вообще после тренировок оно должно опухать, потому что сейчас я уже начал прыгать через барьеры. Меня об этом предупредили. Но пока ничего не опухает.
Болевые ощущения есть. Причем в разных местах, и я всегда говорю о своих ощущениях тренеру Серхио. Мы это все контролируем. Если у меня болит колено – я не делаю какие-то упражнения.
Когда смогу вернуться в общую группу? Точно не смогу сказать. Возможно, через месяц-полтора", - приводят слова Зобнина российские СМИ.
Напомним, что 24-летний Зобнин получил разрыв связок колена в июне и выбыл из строя как минимум на полгода.
Не пропустите: Набиуллин: "Предложение от "Спартака" было, но я решил остаться в "Рубине". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва сильнейших: Испания и Италия определят лидера группы на "Сантьяго Бернабеу"
-
Разгром как мотивация: Сборная Дании уничтожила Польшу
-
В шаге от Мундиаля: Германия вырывает победу над Чехией
-
Париж взрывает трансферный рынок или зачем ПСЖ еще и Мбаппе
-
Руководству "Барселоны" хотят выдвинуть вотум недоверия
Лента новостей
-
Ионов рассказал о причинах своего перехода в "Ростов"
-
Соса не захотел переходить из "Милана" в "Трабзонспор"
-
Мбаппе определился с игровым номером в ПСЖ
-
Себальос избежал серьёзной травмы
-
ЦСКА может купить сын Абрамовича
-
Лукас Перес рассказал о своем возвращении в "Депортиво"
-
Бенитес может сменить Билича в "Вест Хэме"
-
Роберт Фернандес: "У "Барселоны" фантастический состав"
-
Топ-5 клубов, которые больше всех заработали в летнее трансферное окно
-
Коноплянка: "Больше работали над тактикой, ведь давно не виделись, а нам нужна сыгранность"
-
Топ-5 команд, которые больше всех потратили средств на трансферы прошедшим летом
-
"Ливерпуль" в последние часы трансферного окна требовал за Коутиньо 200 миллионов
-
Бекхэм хочет видеть Роналду в своем клубе из МЛС
-
Рамос: "По всему миру будут говорить об матче между Испанией и Италией"
-
Иньеста: "Надеюсь, Асенсио не остановится на достигнутом и продолжит прибавлять"
-
"Арсенал" не отпустил Бельерина в "Ювентус"
-
Менье: "Мбаппе принесет большую пользу команде"
-
Лихтштайнер прокомментировал свое отсутствие в заявке "Ювентуса" на групповой этап Лиги Чемпионов
-
"Реал" следующим летом намерен выкупить контракт Гризманна
-
Венгер: "Алексис Санчес проводит свой последний сезон в "Арсенале" по действующему контракту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5