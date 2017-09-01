Зобнин: "Колено не беспокоит, вернусь в общую группу через месяц-полтора"

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Зобнин: "Колено не беспокоит, вернусь в общую группу через месяц-полтора"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

"Колено, слава богу, мне не беспокоит. Занимаюсь процентов на восемьдесят от максимума. Пошла уже завершающая стадия моего восстановления, но все зависит от колена. Если при нагрузках оно будет опухать, и не будет давать максимально выкладываться на тренировках, то речи не идет о том, буду ли я играть или нет. Но сейчас колено не опухает. Каждый день контролирую этот момент. Вообще после тренировок оно должно опухать, потому что сейчас я уже начал прыгать через барьеры. Меня об этом предупредили. Но пока ничего не опухает. 

Болевые ощущения есть. Причем в разных местах, и я всегда говорю о своих ощущениях тренеру Серхио. Мы это все контролируем. Если у меня болит колено – я не делаю какие-то упражнения.

Когда смогу вернуться в общую группу? Точно не смогу сказать. Возможно, через месяц-полтора", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Зобнин получил разрыв связок колена в июне и выбыл из строя как минимум на полгода.

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комментарии
Евгений

Что и говорить, травма ВЫБИЛА Романа из футбольной колеи! Но мы желаем Роману скорейшего и полного ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ! И впредь, больше НЕ ПОЛУЧАТЬ ни каких травм! Они Роману не нужны! На поле всё надо делать С УМОМ и тогда серьёзных травм НЕ БУДЕТ! Зачем ждать когда соперник саданёт по ногам, когда надо своевременно освободился от мяча и точно отдать пас своему на ход! Да и куда и как бежать, тоже надо СМОТРЕТЬ в ОБА!!! Руководству Спартака, конечно, спасибо за внимание, а Роману скорейшего выздоровления. Эта травма должна его многому научить, чтоб в дальнейшем их НЕ ПОЛУЧАТЬ. Желаем Роману Зобнину скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский строй. Будем ВСЕГДА рады! Желаем Роману больших футбольных ДОСТИЖЕНИЙ! Крепкого здоровья! Счастья! Благополучия! ВПЕРЁД Роман! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

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