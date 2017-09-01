Зобнин: "Колено не беспокоит, вернусь в общую группу через месяц-полтора"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

"Колено, слава богу, мне не беспокоит. Занимаюсь процентов на восемьдесят от максимума. Пошла уже завершающая стадия моего восстановления, но все зависит от колена. Если при нагрузках оно будет опухать, и не будет давать максимально выкладываться на тренировках, то речи не идет о том, буду ли я играть или нет. Но сейчас колено не опухает. Каждый день контролирую этот момент. Вообще после тренировок оно должно опухать, потому что сейчас я уже начал прыгать через барьеры. Меня об этом предупредили. Но пока ничего не опухает.

Болевые ощущения есть. Причем в разных местах, и я всегда говорю о своих ощущениях тренеру Серхио. Мы это все контролируем. Если у меня болит колено – я не делаю какие-то упражнения.

Когда смогу вернуться в общую группу? Точно не смогу сказать. Возможно, через месяц-полтора", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Зобнин получил разрыв связок колена в июне и выбыл из строя как минимум на полгода.

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