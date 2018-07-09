Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ

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Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМПолузащитник сборной России Роман Зобнин является лидером среди всех игроков, выступавших на Чемпионате Мира-2018, по намотанному километражу в играх турнира.

Так, после матчей 1/4 финала текущего мундиаля показатель 24-летнего хавбека остановился на 62-х преодоленных километрах дистанции. Этот результат стал лучшим на турнире со значительным отрывом от преследователей.

Напомним, Зобнин стал лучшим игроком сборной в матче с Хорватией. | soccernews.ru

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