Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ

Полузащитник сборной России Роман Зобнин является лидером среди всех игроков, выступавших на Чемпионате Мира-2018, по намотанному километражу в играх турнира.

Так, после матчей 1/4 финала текущего мундиаля показатель 24-летнего хавбека остановился на 62-х преодоленных километрах дистанции. Этот результат стал лучшим на турнире со значительным отрывом от преследователей.

Напомним, Зобнин стал лучшим игроком сборной в матче с Хорватией. | soccernews.ru