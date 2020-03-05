Зобнин - лучший игрок "Спартака" по InStat в матче с ЦСКА
Хавбек Роман Зобнин стал лучшим игроком команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) по индексу InStat.
Футболист набрал 367 баллов. Индекс складывается из ТТД игрока на футбольном поле: преодоленное расстояние, точность передач, количество отборов и т.д.
Отметим, что худший показатель у Алекса Крала - 256.
В этом сезоне Зобнин провел 18 матчей в РПЛ и забил гол.
А еще: Павлюченко высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА| http://soccernews.ru
главное
-
Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"
-
Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов за перепалку с арбитром после матча с "МЮ"
-
"Ювентус" приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса
-
Кокорин о суде: "Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат"
-
"Локомотив" объявил о возобновлении сотрудничества с Adidas
Лента новостей
-
Стало известно, когда состоятся перенесенные из-за коронавируса матчи Серии А
-
Флорентино Перес призвал фанатов поддержать "Реал" в заключительной части сезона
-
Голкипер "Спартака" Ребров поделился впечатлениями от победы над ЦСКА
-
Жиго рассказал, почему "Спартак" дал отыграться ЦСКА
-
Зобнин - лучший игрок "Спартака" по InStat в матче с ЦСКА
-
Озил вложил средства в спортивную клинику Lewin Clinic
-
Президент "Ювентуса" считает, что "Аталанта" не должна была попасть в Лигу Чемпионов
-
2
Холанд: "Месси и Неймар - лучшие футболисты всех времен"
-
2
Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"
-
Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов за перепалку с арбитром после матча с "МЮ"
-
Артета заявил, что уже спланировал летнее трансферное окно для "Арсенала"
-
Доннарумма может не сыграть с "Дженоа" из-за травмы
-
Наставник "Лиона" Гарсия не знает, где пройдет ответный матч 1/8 финала ЛЧ с "Ювентусом"
-
Павлюченко высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА
-
"Ювентус" приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса
-
Экс-директор "Анжи" прокомментировал конфликт между фанатами "Ахмата" и "Зенита"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 37-летним голкипером Грантом
-
Клуб МЛС "Атланта" интересуется игроком "Вильярреала"
-
Агент Смолова высказался о ситуации с тренером в "Локомотиве"
-
Комличенко рассказал об ожиданиях от матча с "Тамбовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15