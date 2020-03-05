Зобнин - лучший игрок "Спартака" по InStat в матче с ЦСКА

Хавбек Роман Зобнин стал лучшим игроком команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) по индексу InStat.

Футболист набрал 367 баллов. Индекс складывается из ТТД игрока на футбольном поле: преодоленное расстояние, точность передач, количество отборов и т.д.

Отметим, что худший показатель у Алекса Крала - 256.

В этом сезоне Зобнин провел 18 матчей в РПЛ и забил гол.

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