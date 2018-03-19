Зобнин: "Луис Адриано не помешал бы сборной России"

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин считает, что его партнер по клубу Луис Адриано принес бы пользу его национальной команде.

"Луис Адриано достоин вызова в сборную. России или Бразилии? Бразилии, но нам бы тоже не помешал", - приводит слова 24-летнего хавбека sport24.ru.

В нынешнем сезоне Адриано забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 31 матче за "Спартак".

Напомним, Воронин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru