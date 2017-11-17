Зобнин может сыграть с "Краснодаром"

"Спартак" отправился в Краснодар на матч 17-го тура чемпионата России с одноименным клубом, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Стоит отметить, что вместе с командой на матч полетел хавбек Роман Зобнин, который из-за травмы еще не играл в этом сезоне.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Ташчи, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров.

Полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.

Матч "Краснодар" - "Спартак" состоится 18 ноября.

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