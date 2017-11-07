Зобнин намерен помочь "Спартаку" уже в ближайших матчах

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин намерен помочь своей команде уже в ближайших ее матчах.

"Колено больше не беспокоит. Все отлично. Курсы реабилитации подошли к концу. Тренируюсь без ограничений. Буду готов к пяти-шести матчам, которые будут после сборной. Все хорошо, и все идет по плану. Планирую попасть в заявку "Спартака" после поединков национальной команды", - цитирует 23-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Рейнгольд сделал смелый прогноз на матч "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru