Зобнин: "Наверное, стоит больше наигрывать на тренировках и создавать в атаке"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказался о проблемах своей команды при игре в атаке.

"Я думаю, каждая сборная сталкивается с недопонимаем. Наверное, это из-за того, что футболисты приезжают из разных клубов и очень мало времени проводят вместе. Дело не в схеме.

Что не так в атаке? Удар Смолова во втором моменте матча с Турцией - это не удар в створ, но все же опасный момент. Согласен, моментов мало. Наверное, стоит больше наигрывать на тренировках и создавать в атаке. Соглашусь, что за две игры создали мало. Будем работать. Делаем упор на тренировках на игру в атаке", - цитирует 24-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира. | soccernews.ru