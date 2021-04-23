Зобнин назвал игрока, которого вернул бы в "Спартак"

Фото сайт "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин признался, что хочет возвращения в команду Фернандо.

"Кого из чемпионского состава я вернул бы сейчас в команду? Фернандо! Я получал огромное удовольствие от игры с ним в центре поля", - цитирует Зобнина официальный сайт "красно-белых".

Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, после чего был продан в "Бэйцзин Гоань" суммарно за 15 миллионов евро.

В составе российской команды бразильский хавбек забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 98 матчах.

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