Зобнин назвал игрока, которого вернул бы в "Спартак"
Фото сайт "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин признался, что хочет возвращения в команду Фернандо.
"Кого из чемпионского состава я вернул бы сейчас в команду? Фернандо! Я получал огромное удовольствие от игры с ним в центре поля", - цитирует Зобнина официальный сайт "красно-белых".
Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, после чего был продан в "Бэйцзин Гоань" суммарно за 15 миллионов евро.
В составе российской команды бразильский хавбек забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 98 матчах.
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