Зобнин назвал клуб, в который он хотел бы перейти

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин назвал клуб, в котором он хотел бы продолжить свою карьеру в будущем.

"На данный момент хочу набрать свою прежнюю форму. А перед травмой хотелось поиграть в топ-чемпионате. Английском. Нравится их футбол. Что касается клуба, раньше очень нравился "Челси". Я даже на стажировку ездил в Лондон", - цитирует 23-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Матип высказался о предстоящем матче своей команды против "Спартака". | soccernews.ru