Зобнин назвал самого безбашенного игрока, против которого он играл

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин назвал имя самого безбашенного игрока, против которого он играл.

"Самый безбашенный футболист, против кого играл, - Вернблум. Очень жесткий игрок. Не знаю, почему шведа не удаляют за все его грехи", - приводит слова 23-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Зобнин назвал клуб, в который он хотел бы перейти. | soccernews.ru