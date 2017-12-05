Зобнин назвал самого безбашенного игрока, против которого он играл

Теги роман зобнинпонтус вернблум

Зобнин назвал самого безбашенного игрока, против которого он игралПолузащитник московского "СпартакаРоман Зобнин назвал имя самого безбашенного игрока, против которого он играл.

"Самый безбашенный футболист, против кого играл, - Вернблум. Очень жесткий игрок. Не знаю, почему шведа не удаляют за все его грехи", - приводит слова 23-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Зобнин назвал клуб, в который он хотел бы перейти. | soccernews.ru

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