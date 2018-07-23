Зобнин: "Не думаю об уходе из "Спартака"

Теги спартак москвароман зобнин

Зобнин: "Не думаю об уходе из "Спартака"Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

"Уход из "Спартака"? Пока смысла в таком разговоре нет, так как нет никакой конкретики. Об уходе не думаю, у меня - действующий контракт со "Спартаком", и я счастлив тут. Хочу еще раз стать чемпионом с командой. Если появятся какие-то четкие предложения от европейских клубов, тогда сядем с Каррерой или руководством и все обсудим", - цитирует 24-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, "Спартак" узнал имя потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов