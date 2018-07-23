Зобнин: "Не думаю об уходе из "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

"Уход из "Спартака"? Пока смысла в таком разговоре нет, так как нет никакой конкретики. Об уходе не думаю, у меня - действующий контракт со "Спартаком", и я счастлив тут. Хочу еще раз стать чемпионом с командой. Если появятся какие-то четкие предложения от европейских клубов, тогда сядем с Каррерой или руководством и все обсудим", - цитирует 24-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, "Спартак" узнал имя потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ. | soccernews.ru