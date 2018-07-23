Зобнин: "Не могу оценить силу ПАОКа и "Базеля"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин высказался по жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"ПАОК или "Базель" - сейчас не важно. Не могу оценить силу этих команд. Кто выйдет победителем, тот и сильнее, с тем и сыграем", - приводит слова 24-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, "Спартак" представил два комплекта формы на следующий сезон. | soccernews.ru