Зобнин не примет участие в воскресной тренировке сборной России

Полузащитник сборной России Роман Зобнин пропустит сегодняшнюю тренировку своей команды.

Об этом проинформировали в пресс-службе национальной команды. В частности, было сказано: "У Романа Зобнина - небольшое повреждение, он не примет участие в тренировке. Сегодня ему предстоит обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения".

Напомним, Газзаев назвал лучших игроков сборной России в матче с Бразилией. | soccernews.ru