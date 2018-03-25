Зобнин не примет участие в воскресной тренировке сборной России

Теги россияроман зобнин

Зобнин не примет участие в воскресной тренировке сборной РоссииПолузащитник сборной России Роман Зобнин пропустит сегодняшнюю тренировку своей команды.

Об этом проинформировали в пресс-службе национальной команды. В частности, было сказано: "У Романа Зобнина - небольшое повреждение, он не примет участие в тренировке. Сегодня ему предстоит обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения".

Напомним, Газзаев назвал лучших игроков сборной России в матче с Бразилией. | soccernews.ru

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