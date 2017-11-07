Зобнин: "Не считаю, что я похож на Гаттузо или на Давидса. Я похож сам на себя"



Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что он не занимается экстремальными видами спорта, а также прокомментировал сравнения с известными опорниками Эдгаром Давидсом и Дженнаро Гаттузо.

"Я прекрасно понимаю, что если буду кататься на лыжах, могу получить травму. Поэтому я не катаюсь на лыжах и не занимаюсь опасными видами спорта. Мне и не хочется. Если честно, я даже не умею.

Я похож на Зобнина и ни на кого больше. Не считаю, что я похож на Гаттузо или на Давидса. Я похож сам на себя", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Зобнин пропустил полгода из-за травмы колена, но в ближайшее время вернется в строй.

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