Зобнин: "Не считаю, что я похож на Гаттузо или на Давидса. Я похож сам на себя"

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Зобнин: "Не считаю, что я похож на Гаттузо или на Давидса. Я похож сам на себя"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что он не занимается экстремальными видами спорта, а также прокомментировал сравнения с известными опорниками Эдгаром Давидсом и Дженнаро Гаттузо

"Я прекрасно понимаю, что если буду кататься на лыжах, могу получить травму. Поэтому я не катаюсь на лыжах и не занимаюсь опасными видами спорта. Мне и не хочется. Если честно, я даже не умею.

Я похож на Зобнина и ни на кого больше. Не считаю, что я похож на Гаттузо или на Давидса. Я похож сам на себя", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Зобнин пропустил полгода из-за травмы колена, но в ближайшее время вернется в строй.

Не пропустите: Зобнин намерен помочь "Спартаку" уже в ближайших матчах. | http://soccernews.ru

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