Зобнин не верит в свой возможный переход в топ-клуб Европы

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Зобнин не верит в свой возможный переход в топ-клуб Европы

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что думает о возможном переходе в клуб Европы. 

"Допустим, хочу куда-то перейти. Но с другой стороны есть клуб, есть президент, есть агенты, есть другой клуб и еще куча-куча всего, что связано с переходом. Чтобы произошел трансфер, тем более крупный, все вместе должно сложиться. Не может быть так просто: захотел поехать - и завтра заключаешь контракт с европейской топ-командой.

Даже если есть какие-то предложения, нужно учитывать интересы "Спартака" - готовы ли там продавать или нет. Встанет вопрос суммы... А кто за меня большую отдаст? Никто, - сказал Зобнин. 

Футболист играет за московский "Спартак" с лета 2016 года. В этом сезоне хавбек выступал во всех матчах чемпионата, но не отличился результативными действиями.

А еще: Зобнин встал на защиту Кононова | http://soccernews.ru
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