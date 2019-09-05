Зобнин не верит в свой возможный переход в топ-клуб Европы
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что думает о возможном переходе в клуб Европы.
"Допустим, хочу куда-то перейти. Но с другой стороны есть клуб, есть президент, есть агенты, есть другой клуб и еще куча-куча всего, что связано с переходом. Чтобы произошел трансфер, тем более крупный, все вместе должно сложиться. Не может быть так просто: захотел поехать - и завтра заключаешь контракт с европейской топ-командой.
Даже если есть какие-то предложения, нужно учитывать интересы "Спартака" - готовы ли там продавать или нет. Встанет вопрос суммы... А кто за меня большую отдаст? Никто, - сказал Зобнин.
Футболист играет за московский "Спартак" с лета 2016 года. В этом сезоне хавбек выступал во всех матчах чемпионата, но не отличился результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
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|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4