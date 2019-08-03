Зобнин обратился к болельщикам "Спартака"

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Зобнин обратился к болельщикам "Спартака"

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин призвал болельщиков не переставать поддерживать команду, несмотря на кризис.

"Критика бывает разная: где-то по делу, где-то - нет. Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив и мы будем снова радовать болельщиков победами", - сказал Зобнин.

Напомним, что "Спартак" стартовал в новом сезоне РПЛ с минимальной победы над "Сочи", после чего последовали ничья с "Ростовом" и поражение от "Тамбова".

Сегодня "красно-белые" сразятся в дерби с московским "Динамо".

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