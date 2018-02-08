Зобнин оценил игру Ханни в матче против "Спарты"

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Зобнин оценил игру Ханни в матче против "Спарты"Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин оценил игру новичка своей команды Софиана Ханни в матче против чешской "Спарты".

"О Ханни ничего плохого не могу сказать - хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольется в коллектив и в нашу командную игру", - цитирует 23-летнего хавбека официальный сайт "красно-белых".

Напомним, "Спартак" обыграл "Спарту" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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