Зобнин оценил игру Ханни в матче против "Спарты"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин оценил игру новичка своей команды Софиана Ханни в матче против чешской "Спарты".

"О Ханни ничего плохого не могу сказать - хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольется в коллектив и в нашу командную игру", - цитирует 23-летнего хавбека официальный сайт "красно-белых".

Напомним, "Спартак" обыграл "Спарту" со счетом 2:1. | soccernews.ru