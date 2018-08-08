Зобнин оценил поражение "Спартака" от ПАОКа



Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал поражение своей команды от ПАОКа (2:3) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.

"Слишком глубоко сидели в обороне. Контратак у нас практически не было. Как следствие, три гола пропустили.

Конечно, хотелось победить. Есть, что есть. Уже ничего не вернуть. Надо двигаться дальше и побеждать в ответной игре", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК состоится 14 августа в Москве на "Открытие Арене".

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