Зобнин оценил шансы "Спартака" в Лиге Чемпионов

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Зобнин оценил шансы "Спартака" в Лиге Чемпионов

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин высказался в преддверии старта "красно-белых" в Лиге Чемпионов.

"Считаю, что жеребьёвка сложилась удачно для "Спартака". Все команды примерно равны, включая "Марибор". Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге Чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов. В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется "Ливерпуль", но мы можем победить любую команду" - сказал Зобнин.

Напомним, что сейчас 23-летний футболист продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы колена.

"Спартак" стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов 13 сентября гостевым матчем с "Марибором".

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