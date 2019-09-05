Зобнин оценил старт сезона для "Спартака"

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Зобнин оценил старт сезона для "Спартака"

Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о выступлениях своей команды в начале текущего сезона.

"Был и позитив, и негатив. Сейчас у нас складывается перспективная команда, но мы только притираемся друг другу. Думаю, станем прибавлять. Если взять только последний месяц и исключить результат в Лиге Европы, то для нас он сложился хорошо. Но этот вылет из еврокубков всё испортил - конечно, хотели пройти в групповой турнир", - сказал Зобнин.

Стоит отметить, что по итогам восьми туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Что касается еврокубков, то "красно-белые" вылетели от "Браги" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

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