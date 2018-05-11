Зобнин оценил свой вызов в сборную России

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Зобнин оценил свой вызов в сборную России

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал попадание в расширенную заявку сборной России на Чемпионат Мира-2018.

"Как и любой футболист, я, конечно, рад попаданию в состав сборной. Со здоровьем у меня все отлично, полностью готов к поездке в сборную России", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

24-летний Зобнин выступает за сборную России с 2015 года и провел за нее 9 матчей.

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