Зобнин оценил выступление "Спартака" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин оценил выступление своей команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Точно могу сказать, что не испугаемся "Ливерпуль". Будем играть в свой футбол и стараться победить. Можем выиграть за счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле. Вряд ли "Ливерпуль" выйдет играть со "Спартаком" на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым - однозначно. Если "Спартак" не выйдет в плей-офф ЛЧ, то поставлю четверку. Но мы хотим сдать экзамен на твердую пятерку", - цитирует 23-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Рейнгольд считает, что "Спартак" не уступает "Ливерпулю". | soccernews.ru