Зобнин описал "Спартак" тремя словами

Фото сайт "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин назвал три слова, которые у него ассоциируются с "красно-белыми".

"Описать "Спартак" тремя словами? Сумасшедший. Легендарный. Любимый", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

27-летний Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 143 матча, забил 7 голов и сделал 14 ассистов.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

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