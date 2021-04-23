Зобнин описал "Спартак" тремя словами

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Зобнин описал "Спартак" тремя словами

Фото сайт "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин назвал три слова, которые у него ассоциируются с "красно-белыми".

"Описать "Спартак" тремя словами? Сумасшедший. Легендарный. Любимый", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

27-летний Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 143 матча, забил 7 голов и сделал 14 ассистов.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

Не пропустите: Зобнин рассказал о своём отношении к Суперлиге Европы. | http://soccernews.ru
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