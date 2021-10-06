Зобнин открыл футбольную школу: названа цена обучения

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин открыл детскую футбольную школу, сообщается в инстаграме футбольной школы игрока.

Стоимость абонемента на месяц в московских филиалах составляет 5-7,5 тысяч рублей, в детских садах – 4 тысячи. Тренировки проводятся для детей от 4 до 14 лет

В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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