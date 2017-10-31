Зобнин отправился вместе с командой на матч против "Севильи"

"Спартак" отправился в Испанию на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в делегации команды находится полузащитник Роман Зобнин, который недавно восстановился после травмы крестообразных связок.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября. Начало - в 22.45 по московскому времени.

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