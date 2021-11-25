Зобнин ответил на вопрос о сроках возвращения на поле

Фото инстаграм Романа Зобнина

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал, когда он вернётся в строй.

"Самочувствие? Скоро уже вернусь. Две недели? Нет, быстрее. Буду ли готов к матчу с "Уфой"? Посмотрим", - сказал 27-летний футболист.

Зобнин восстанавливается после мышечной травмы, полученной в расположении сборной России.

В текущем сезоне хавбек сыграл 16 матчей за "Спартак" и забил 2 гола.

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