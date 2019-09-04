Зобнин поделился мнением об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле

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Зобнин поделился мнением об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что думает об игре нового игрока команды Андре Шюррле. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Пришел человек с большим опытом. Если кто-то из "Спартака-2" станет ему говорить, куда бежать, это, согласитесь, довольно странно и смешно.

Конечно, мы все его слушаем. Если он тянет одеяло на себя, но это приносит результат "Спартаку", пусть тянет, нет никаких проблем. Но на данный момент не замечал, что он перебарщивал с чем-то. Все четко, все грамотно, все по делу - в каждом игровом эпизоде", - сказал Зобнин.

Напомним, Шюррле перешел в "Спартак" из "Боруссии" этим летом на правах аренды. В 5 матчах РПЛ он отметился голом и сделал 2 ассиста.

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