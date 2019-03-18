Зобнин получил перелом сустава кисти

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин травмировался во время матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита".

У 25-летнего футболиста диагностирован перелом сустава кисти.

"У Зобнина перелом сустава кисти, сделаем лангетку и будем смотреть, как это выглядит. Рома во время игры этого даже не заметил, понял, что что-то не так, только утром, когда проснулся. Поехал на обследование - там перелом. Предварительных заключений, сыграет он или нет, делать не будем. Рома - боец, давайте мы дадим ему самому принять решение. Ему не мячи ловить", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В текущем сезоне Зобнин сыграл за "Спартак" 24 матча и сделал 2 ассиста.

Напомним, что сборная России готовится к играм квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

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