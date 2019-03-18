Зобнин получил перелом сустава кисти
Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин травмировался во время матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита".
У 25-летнего футболиста диагностирован перелом сустава кисти.
"У Зобнина перелом сустава кисти, сделаем лангетку и будем смотреть, как это выглядит. Рома во время игры этого даже не заметил, понял, что что-то не так, только утром, когда проснулся. Поехал на обследование - там перелом. Предварительных заключений, сыграет он или нет, делать не будем. Рома - боец, давайте мы дадим ему самому принять решение. Ему не мячи ловить", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В текущем сезоне Зобнин сыграл за "Спартак" 24 матча и сделал 2 ассиста.
Напомним, что сборная России готовится к играм квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11