Зобнин порассуждал о кризисе "Спартака"

Фото сайт "Спартака" / Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин поделился мыслями о провальном старте сезона в исполнении своей команды.

Напомним, что "красно-белые" проиграли три из четырёх первых матчей кампании 2021/22.

"Почему наступил провал по сравнению с предсезонным турниром? Не нужно сравнивать эти истории. Мы десятикратные чемпионы предсезонного кубка, но нам это ничего не даёт. За три игры у нас всего три очка, хотя могло бы быть больше.

С чем это связано? Мелочей не бывает. Где-то разговоры вокруг клуба плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.

Противостояние с "Бенфикой"? Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но в футболе всё бывает. Мы настроены пройти дальше. Нужно не чудо, а везение", - сказал Зобнин.

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