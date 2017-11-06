Зобнин прибыл в расположение сборной России

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Зобнин прибыл в расположение сборной России

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Напомним, что 23-летний футболист не играет с июня этого года из-за травмы крестообразных связок колена.

Сборная России сейчас готовится в Новогорске к товарищеским матчам против Аргентины и Испании.

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