Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Напомним, что 23-летний футболист не играет с июня этого года из-за травмы крестообразных связок колена.

Сборная России сейчас готовится в Новогорске к товарищеским матчам против Аргентины и Испании.

Не пропустите: Головин пропустит 10 дней и не сыграет за сборную России с Аргентиной и Испанией. | http://soccernews.ru