Зобнин приступил к тренировкам на поле

Теги спартак москвароман зобнин

Зобнин приступил к тренировкам на поле

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин, который в июне получил травму боковой и крестообразной связок колена, провёл первую тренировку на поле после операции.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 23-летний футболист работал по индивидуальной программе под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани.

Не пропустите: "Спартак" интересуется хавбеком "Ростова". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов