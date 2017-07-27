Зобнин приступил к тренировкам на поле

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин, который в июне получил травму боковой и крестообразной связок колена, провёл первую тренировку на поле после операции.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 23-летний футболист работал по индивидуальной программе под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани.

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