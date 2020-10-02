Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе
Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о своем будущем.
"Если будет предложение, от той же "Аталанты", я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть "Спартак", есть агент, есть семья. Если это всё совпадет, то я только за.
Грубо говоря, меня за пять миллионов никто не продаст. А за 10 миллионов меня уже никто не захочет купить. Потому что они возьмут за пять такого же меня. Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть. Но есть предложение из Европы, идёшь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему. Если он не захочет, он меня не продаст, но я не буду плакать по этому поводу. Понятно, что у каждого клуба есть свои задачи", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".
26-летний Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе московского клуба он провел 121 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.
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