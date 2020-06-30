Зобнин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА

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Зобнин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин высказался по поводу неназначенного пенальти в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0; второй тайм).

Футболист столкнулся с игроком "армейцев" Хердуром Магнуссоном, а арбитр Алексей Еськов решил не назначать 11-метровый.

"Тянул ли фол на пенальти в столкновении с Магнуссоном? Я не знаю, что говорить. По-моему, это был фол. Но я не судья, я не могу давать пенальти. Спросите у Еськова, был фол или нет.

Не могу сказать, что мы только контратакуем. Слишком большого владения у ЦСКА нет. Мы стараемся атаковать позиционно. Да, где-то не получается, но моменты создаем", - цитирует Зобнина ютуб-канал РПЛ.

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