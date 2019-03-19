Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

У футболиста диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

"Проведённые тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остаётся в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение. Роман, здоровья!" - говорится в заявлении.

Напомним, что Зобнин получил травму в матче 20-го тура РПЛ против "Зенита".

21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020.

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