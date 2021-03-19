Зобнин пропустит мартовские игры сборной России

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Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин не поможет сборной России в ближайших матчах.

Хавбек "красно-белых" получил мышечную травму во вчерашнем поединке с "Уралом" (5:1). Сегодня он прошёл медицинское обследование.

Согласно полученным данным, Зобнин пропустит более 10 дней, поэтому принято решение не вызывать его на сбор национальной команды.

Сборная России 24 марта сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.

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