Зобнин пропустит мартовские игры сборной России
Фото сайт РПЛ
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин не поможет сборной России в ближайших матчах.
Хавбек "красно-белых" получил мышечную травму во вчерашнем поединке с "Уралом" (5:1). Сегодня он прошёл медицинское обследование.
Согласно полученным данным, Зобнин пропустит более 10 дней, поэтому принято решение не вызывать его на сбор национальной команды.
Сборная России 24 марта сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.
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