Зобнин пропустит мартовские игры сборной России

Теги спартак москвароссияроман зобнинтравмы

Зобнин пропустит мартовские игры сборной России

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин не поможет сборной России в ближайших матчах.

Хавбек "красно-белых" получил мышечную травму во вчерашнем поединке с "Уралом" (5:1). Сегодня он прошёл медицинское обследование.

Согласно полученным данным, Зобнин пропустит более 10 дней, поэтому принято решение не вызывать его на сбор национальной команды.

Сборная России 24 марта сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.

Не пропустите: 9 футболистов присоединились к сборной России на сборе в Сочи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги

Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов