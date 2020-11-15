Зобнин пропустит матч Лиги наций с Сербией

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Зобнин пропустит матч Лиги наций с Сербией

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин пропустит матч сборной России 6-го тура Лиги наций с Сербией.

Во встрече с командой Турции (2:3) Зобнин получил желтую карточку на 54-й минуте. Таким образом, он автоматически пропускает следующий матч турнира.

Матч сборных Сербии и России состоится 18 ноября на стадионе в Белграде.

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Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций

Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций

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