Зобнин пропустит матч Лиги наций с Сербией
Хавбек "Спартака" Роман Зобнин пропустит матч сборной России 6-го тура Лиги наций с Сербией.
Во встрече с командой Турции (2:3) Зобнин получил желтую карточку на 54-й минуте. Таким образом, он автоматически пропускает следующий матч турнира.
Матч сборных Сербии и России состоится 18 ноября на стадионе в Белграде.
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4