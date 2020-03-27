Зобнин рассказал, чем занимается во время карантина

Теги роман зобнинспартак москва

Зобнин рассказал, чем занимается во время карантинаХавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал, как проводит свободные время во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Как будто сон какой-то. Все сидят дома, никто никуда не выходит. Тренируюсь дома. Нам тренер присылает программы и мы их все выполняем. Готовимся на дому пока что.

Конца этой паузы нету и это, конечно, немножко тревожит, потому что ты не знаешь, как тебе правильно готовиться, какую программу сегодня выполнить. Ты пока не имеешь представления, что, и когда мы начнем. Это, конечно, беспокоит немножко", - сказал Зобнин.

Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.

Не пропустите: "Анжи" уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

"Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов