Зобнин рассказал, чем занимается во время карантина

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал, как проводит свободные время во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Как будто сон какой-то. Все сидят дома, никто никуда не выходит. Тренируюсь дома. Нам тренер присылает программы и мы их все выполняем. Готовимся на дому пока что.

Конца этой паузы нету и это, конечно, немножко тревожит, потому что ты не знаешь, как тебе правильно готовиться, какую программу сегодня выполнить. Ты пока не имеешь представления, что, и когда мы начнем. Это, конечно, беспокоит немножко", - сказал Зобнин.

Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.

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