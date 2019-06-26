Зобнин рассказал, что не злоупотребляет алкогольными напитками
Хавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал, какие алкогольные напитки иногда позволяет себе выпить. Об этом сообщает пресс-служба России.
"Алкоголь я практически не пью. Только когда праздники - и то это вино. Если брать крепкие напитки, то это будет какой-нибудь хороший виски.
Пиво, водку и шампанское не пью. Только на Новый год в меру шампанское могу выпить. А так, в основном, это вино. А если хочешь хорошо отметить что-то, то это будет виски", - сказал Зобнин.
25-летний полузащитник в минувшем сезоне участвовал в 25 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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