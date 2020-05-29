Зобнин рассказал, что пока не знает, станет ли его сын футболистом

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Зобнин рассказал, что пока не знает, станет ли его сын футболистом

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о своих детях.

Футболист вместе с женой Раминой воспитывают годовалую дочь и четырехлетнего сына.

"Все свободное время посвящаю себя детям. Старший - озорной, очень активный, на месте не сидит. Любит играться, общаться. Ему всегда нужна компания. Младшая дочка - совсем маленькая, пока неизвестно, какая вырастет, но уже можно сказать, что она спокойней, чем старший. Она уже стремится ходить, встает на ноги, вовсю ползает, пытается разговаривать, щипается очень больно.

Станет ли сын футболистом? Пока рано говорить. Сын увлекается гимнастикой, футболом, плаванием. Пока из-за карантина мы всё это отменили, но иногда ходим на улицу поиграть с мячом. Кстати, он еще очень хорошо танцует, его движения порой удивляют", - сказал футболист.

Ранее Зобнин рассказал, как он перенес коронавирус.

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