Зобнин рассказал, как он перенес коронавирус

Хавбек московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал, как чувствует себя. Футболист недавно заразился коронавиурсом, однако уже выздоровел.

"Все хорошо. Хорошо себя чувствую. Я сам не почувствовал, как это все происходило, потому что все это проходило бессимптомно. Температуры не было. Обоняние немного потерял, а так все остальное прошло бессимптомно вообще. По какому вкусу скучал больше всего? Я люблю молочные продукты, так что по молочке скучал", - сказал футболист.

Напомним, после того, как игроки клуба сдали тесты на коронавирус, у Зобнина были найдены антитела. Футболист во время болезни был на самоизоляции.

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