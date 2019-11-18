Зобнин рассказал о планах Дзюбы на матч с Сан-Марино



Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что его партнер по команде нападающий Артем Дзюба намерен забить семь голов в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.

"Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали с Артемом. Он больше хочет Кержакова догнать. "Семь завтра забью", – говорит. Это шутка, конечно", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Матч Сан-Марино - Россия состоится завтра, 19 ноября.

В данный момент 31-летний Дзюба является третьим в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На счету форварда 24 гола в 40 матчах. Первое место занимает Александр Кержаков, который забил 30 голов в 90 поединках.

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