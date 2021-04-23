Зобнин рассказал о своём отношении к Суперлиге Европы
Фото сайт "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин огласил свою позицию по поводу проекта Суперлиги.
Напомним, что в ночь на понедельник 12 клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира, однако в течение двух суток большинство основателей вышли из него.
"Конечно, было бы интересно: топовые игры каждую неделю. Но это хорошо для богатых клубов, а что с остальными? К тому же клубы, согласившиеся участвовать в Суперлиге, наверняка исключили бы из национальных чемпионатов, их игроки не смогли бы выступать за свои сборные на Чемпионатах Мира и Европы. Лига Чемпионов тоже потеряла бы свой статус.
Моё отношение к этому? Если бы я был президентом клуба, то не пошёл бы на такой шаг. А на месте футболиста команды, которая вошла в Суперлигу, отказался бы играть", - цитирует Зобнина официальный сайт "красно-белых".
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