Зобнин рассказал о своих мечтах на оставшуюся часть сезона

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Зобнин рассказал о своих мечтах на оставшуюся часть сезонаПолузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих мечтах на оставшуюся часть сезона.

"Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы "Спартак" добился максимальных результатов. Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть кубок России, достойно завершить чемпионат", - цитирует 23-летнего хавбека официальный сайт "красно-белых".

Напомним, "Спартак" готовит предложение по Набиуллину. | soccernews.ru

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