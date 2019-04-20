Зобнин рассказал, по каким критериям оценивает свою игру в матче

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, на что именно он обращает внимание в своей игре в матчах. Об этом пишет официальный сайт красно-белых.

"Командная статистика важнее, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше! Бывает внутренняя удовлетворенность, я отталкиваюсь от этого ощущения. Нельзя сказать: "Я ударил по воротам, поэтому выступление было успешным".



Взаимосвязь между удовлетворённостью собой и результатом команды определённо есть. Если команда проигрывает, значит, что-то пошло не так. Раз уступили все, то и я уступил, проиграл. В случае с победами так же. Обычно ругаю себя за ошибки: за неточный пас или неудачный отбор, за удар мимо ворот", - сказал Зобнин.



"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 баллов. Завтра, 21 апреля, подопечные Олега Кононова встретятся с "Енисеем" в рамках 24-го тура чемпионата России.

В нынешнем сезоне Зобнин участвовал в 19 матчах, отметившись 1 голом.

Не пропустите: Зобнин: "Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде"| http://soccernews.ru