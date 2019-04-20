Зобнин рассказал, по каким критериям оценивает свою игру в матче

Теги спартак москвароман зобниненисей красноярск

Зобнин рассказал, по каким критериям оценивает свою игру в матче

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, на что именно он обращает внимание в своей игре в матчах. Об этом пишет официальный сайт красно-белых.

"Командная статистика важнее, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше! Бывает внутренняя удовлетворенность, я отталкиваюсь от этого ощущения. Нельзя сказать: "Я ударил по воротам, поэтому выступление было успешным". 

Взаимосвязь между удовлетворённостью собой и результатом команды определённо есть. Если команда проигрывает, значит, что-то пошло не так. Раз уступили все, то и я уступил, проиграл. В случае с победами так же. Обычно ругаю себя за ошибки: за неточный пас или неудачный отбор, за удар мимо ворот", - сказал Зобнин.

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 баллов. Завтра, 21 апреля, подопечные Олега Кононова встретятся с "Енисеем" в рамках 24-го тура чемпионата России.

В нынешнем сезоне Зобнин участвовал в 19 матчах, отметившись 1 голом.

Не пропустите: Зобнин: "Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании

"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Ахмат Ахмат 24 33
8 Оренбург Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
10 Рубин Рубин 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов