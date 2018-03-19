Зобнин: "Расстроен, что не будет Неймара - хотелось против него сыграть"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказался об отсутствии бразильского форварда ПСЖ Неймара в расположении своей национальной команды.

"Тактику, думаю, разбираем уже под Бразилию. Состав пока не изучал. Сегодня посмотрю, кто у них прилетит. В любом случае Бразилия - это сборная, в которой нет слабых футболистов. Приедут звезды, против которых будет сложно играть. У них на каждой позиции - сильный игрок, выступающий в европейском топ-клубе... Расстроен, что не будет Неймара. Любой футболист хотел бы сыграть против него, как и против тех же Месси и Роналду", - цитирует 24-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Зобнин считает, что Луис Адриано не помешал бы сборной России. | soccernews.ru