Зобнин: "С каждой победой "Спартак" становится увереннее"

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Зобнин: "С каждой победой "Спартак" становится увереннее"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что думает о предстоящем матче раунда плей-офф Лиги Европы с португальской "Брагой".

Напомним, встреча состоится завтра, 22 августа. Начало - в 21:45 (мск).

"Мы с начала августа играем в непростом режиме, но адаптировались. Матч с ЦСКА был эмоциональным, но мы постараемся найти в себе силы и резервы. Проблем с физической формой нет, все хорошо себя чувствуют - об этом говорит и статистика. Матч всё покажет. Что касается того, вернулся ли "Спартак" после победы над ЦСКА.
Дело даже не в ЦСКА - у нас и раньше были тяжёлые матчи. Просто с каждой победой мы становимся увереннее и коллектив себя лучше чувствует", - сказал Зобнин.

Ранее главный тренер "Спартака" Олег Кононов также высказался о предстоящем матче.

В минувшем сезоне Зобнин принял участие в 6 матче чемпионата России.

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