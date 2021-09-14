Зобнин с пониманием относиться к нынешней ситуации в "Спартаке"

Фото: инстаграм Зобнин/Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин поделился мнением о ситуации в команде.

"На товарищеском турнире никто не выкладывается на сто процентов. Не могу вспомнить ни одного официального матча, в котором «Спартаку» игралось бы очень легко. Тяжело и сейчас, да и удача не всегда на нашей стороне.

Не только в Лиге чемпионов, но и в РПЛ нам не хватило нескольких ключевых футболистов, которые травмировались в самом начале сезона. Ну а тему нездоровой ситуации вокруг клуба даже не хочется затрагивать.

В итоге каждый из этих факторов сказывается. Ни я, ни другие игроки не собираемся снимать с себя ответственность и признаем свою вину. За результат отвечаем и мы, и тренерский штаб. Значит, исправляться тоже нужно вместе!

Ни я, ни другие игроки не собираемся снимать с себя ответственность и признаем свою вину. За результат отвечаем и мы, и тренерский штаб. Значит, исправляться тоже нужно вместе", – сказал Зобнин.

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