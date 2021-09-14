Зобнин с пониманием относиться к нынешней ситуации в "Спартаке"
Фото: инстаграм Зобнин/Автор неизвестен
Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин поделился мнением о ситуации в команде.
"На товарищеском турнире никто не выкладывается на сто процентов. Не могу вспомнить ни одного официального матча, в котором «Спартаку» игралось бы очень легко. Тяжело и сейчас, да и удача не всегда на нашей стороне.
Не только в Лиге чемпионов, но и в РПЛ нам не хватило нескольких ключевых футболистов, которые травмировались в самом начале сезона. Ну а тему нездоровой ситуации вокруг клуба даже не хочется затрагивать.
В итоге каждый из этих факторов сказывается. Ни я, ни другие игроки не собираемся снимать с себя ответственность и признаем свою вину. За результат отвечаем и мы, и тренерский штаб. Значит, исправляться тоже нужно вместе!
Ни я, ни другие игроки не собираемся снимать с себя ответственность и признаем свою вину. За результат отвечаем и мы, и тренерский штаб. Значит, исправляться тоже нужно вместе", – сказал Зобнин.
Также не пропустите: Капелло не верит в "Зенит" в матче с "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эллиот высказался о своей травме
-
Алаба прокомментировал поцелуй эмблемы "Реала" на презентации
-
Витория высказался перед стартом Лиги Европы
-
1
Источник: Захарян откажется от предложения "Барселоны"
-
Гвардиола высказался о победе в Лиге чемпионов
-
Лапорта рассказал об отношениях с Куманом
-
Семин высказался об уходе Фернандеса из сборной России
-
Вейналдум рассказал о своих целях в ПСЖ
-
Клопп восхитился Ибрагимовичем
-
Сульшер доволен присутствием в команде Роналду и Варану из-за их успехов в ЛЧ
-
Зобнин с пониманием относиться к нынешней ситуации в "Спартаке"
-
В "Динамо" высказались по поводу интереса "Барселоны" к Захаряну
-
Стали известны сроки восстановления Дениса Черышева
-
Капелло не верит в "Зенит" в матче с "Челси"
-
Валерий Карпин эмоционально отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
-
Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "Барселоны"
-
Черчесов оценил шансы "Зенита" против "Челси" и "Ювентуса"
-
У "Химок" возникли финансовые проблемы
-
Шапи указал на проблему российского футбола
-
"Верона" уволила главного тренера через три месяца после назначения